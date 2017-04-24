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Bugün 19:05 TSİ- Osmaniye

Kore Gazisi askeri törenle toprağa verildi

Osmaniye'de yaşayan Kore Gazisi 87 yaşındaki Alaeddin Azizoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

Azizoğlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Uzun süredir diyabet hastalığı nedeni ile tedavi gören evli ve 1 çocuk babası Kore Gazisi Alaeddin Azizoğlu, evinde fenalaşınca çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolay yaşamını kaybettiği belirlenen Azizoğlu'nun cenazesi hastane morgundan alınarak 7 Ocak Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerindeki evine, helallik alınmasının ardından ise Alibeyli Mahallesi'ndeki Envar'ul Hamit Camii'ne götürüldü. Düzenlenen askeri cenaze törenine Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Mehmet Emin Esen ve Kore Gazileri, Askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Gazi Azizoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'ndaki Kore Gazileri Mezarlığına götürülen Azizoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, 21 Şubat'ta Osmaniye'ye gelerek Kore Hükümeti tarafından gönderilen madalyayı Azizoğlu'na vermişti. Azizoğlu'nun 1950-53 yıllarında gerçekleşen Kore savaşlarına Türkiye'den katılan askeri birliklerin 2'nci kafilesinde yer aldığı belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 19:05 TSİ - Osmaniye 37 Okunma

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