Başak Gazetesi
10° OSMANİYE
Dün 23:43 TSİ- Osmaniye

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5 gündür haber alınamıyor

Afganistan'ın Kabil kentinde restaurant işletmeciliği yapan Osmaniyeli iş adamı Ali Kalkan, 5 gün önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Osmaniyeli iş adamı Ali Kalkan'ınAfganistan'ın Kabil kentinden kaçırldığı tahmim edilirken, kaçıranların ise, işyerini arayarak 400 bin dolar fidye istediği ifade ediliyor.

Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığı kurucularından da olanOsmaniyeli iş adamı Ali Kalkan'ın Osmaniye'de ikamet eden ailesi Afganistan Türkiye konsolosluğu ile görüşme halinde olduğu ancak müsbet bir cevap alamadığı ifada ediliyor.

Perişan bir şekilde Ali Kalkan'ın durumu hakkında bilgi bekleyen Kalkan ailesi," Dış işleri bakanımızdan babamızAli Kalkan'ın bulunmasını ve fidyecilerin elinden kurtarılması için yardım istiyoruz. Ailecek endişe içindeyiz. Ne olur babmızı sağ salim bulun ve bize getirin"dediler.

Dün 23:43 TSİ - Osmaniye 268 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı mask

Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza mask

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Camilerde Helva İkram Etti mask

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Cami...

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı mask

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 568
12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

Hemşehrimiz Selçuk Telli, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Atandı mask

Hemşehrimiz Selçuk Telli, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcı...

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza mask

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lir...

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Camilerde Helva İkram Etti mask

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Cami...

İzcilere Dualar Okunarak Kına Yakıldı mask

İzcilere Dualar Okunarak Kına Yakıldı

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı mask

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı

Toprakkale'de 23 Nisan’da Belediye Başkanı Minik Rahşan oldu. mask

Toprakkale'de 23 Nisan’da Belediye Başkanı Minik Rahşan oldu...

Osmaniye'de 23 Nisan törenlerine yağmur engeli mask

Osmaniye'de 23 Nisan törenlerine yağmur engeli

Yaşar Kemal'in köyünde uçurtma şenliği mask

Yaşar Kemal'in köyünde uçurtma şenliği

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 568