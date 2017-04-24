FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5 gündür haber alınamıyor

Osmaniyeli iş adamı Ali Kalkan'ınAfganistan'ın Kabil kentinden kaçırldığı tahmim edilirken, kaçıranların ise, işyerini arayarak 400 bin dolar fidye istediği ifade ediliyor.

Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığı kurucularından da olanOsmaniyeli iş adamı Ali Kalkan'ın Osmaniye'de ikamet eden ailesi Afganistan Türkiye konsolosluğu ile görüşme halinde olduğu ancak müsbet bir cevap alamadığı ifada ediliyor.

Perişan bir şekilde Ali Kalkan'ın durumu hakkında bilgi bekleyen Kalkan ailesi," Dış işleri bakanımızdan babamızAli Kalkan'ın bulunmasını ve fidyecilerin elinden kurtarılması için yardım istiyoruz. Ailecek endişe içindeyiz. Ne olur babmızı sağ salim bulun ve bize getirin"dediler.