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Dün 17:15 TSİ- Osmaniye

Lütfü Savaş’tan Erzin’e Teşekkür Ziyareti

Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan Erzin’e Teşekkür Ziyareti

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16 Nisan anayasa referandumu oylamasında Hatay’ın Erzin ilçesinde ki hayır oyu çıkması dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü SAVAŞ bazı kurumlara teşekkür ziyaretinde bulundu. Özellikle siyasi partilerden Saadet Partisi, DYP ve MHP ilçe teşkilatlarına ziyarette bulundu. Son ziyaretini yaptığı Saadet Partisinde yaptığı toplantıda ilçenin sorunlarını dinleyerek vatandaşlara ilçeye yatırımlarla ilgili bilgi aktarımı sağladı. Saadet Partisi Erzin İlçe başkanı Necati Börklü ilçe binasında ağırladı. Lütfü Savaş’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Toplantıya HBB başkanıLütfü Savaş, SP ilçe başkanı Necati Börklü, CHP ilçe başkanı Osman Özdemir ve parti üyeleri iştirak etti.

Haber:Adil Coşkuner-Erzin

Dün 17:15 TSİ - Osmaniye 96 Okunma

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