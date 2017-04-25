Başak Gazetesi
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Dün 17:21 TSİ- Osmaniye

Vali Al'dan Osmaniyespor'a şampiyonluk yemeği

Antalya'da Atındağ Belediyespor'u 1-0 yenerek şampiyon olan Osmaniyespor'a Vali Al, yemek verdi.

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Kazandığı şampiyonlukla Osmaniye’nin gururu olan Osmaniyespor’un futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp yöneticileri onuruna kutlama programı düzenlendi. Programa, Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Adalet Komisyon Başkanı Dr. Ziya Koç, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Osmaniyespor Futbol Kulübü Başkanı Murat Teke katıldı.

Osmaniyespor futbolcularına ve teknik heyetine Osmaniye’ye galibiyet mutluluğunu ve gururunu yaşattıkları için teşekkür eden Vali Kerem Al, “Osmaniye’mizin 12 yıldır profesyonel lige çıkma özlemi vardı. Sizler bunu gerçekleştirdiniz, tebrik ediyoruz. Sizlerden daha nice başarılar bekliyoruz. Bu ekibin Osmaniye’yi 2. Lige taşıyacağına inancım tamdır. Hepinize başarılar ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Kara ise takımın futbolcularına tüm Osmaniyeliler adına teşekkür ederek, “Bütün gücünüzü, bütün inancınızı ortaya koyarak bu seneyi tamamladınız ve oynadığınız son maçta Osmaniye’ye şampiyonluğu getirdiniz. Emekleriniz karşılığı hiçbir şeyle ölçülemez. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Osmaniyespor Futbol Kulübü Başkanı Murat Teke ise takımın şampiyonluğunun tüm Osmaniye’ye gurur verdiğini söyleyerek, başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.

Osmaniyespor Futbol Kulübü Sporcuları ise Osmaniye’ye bu gururu yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine destek olan başta Vali Kerem Al ve Belediye Başkanı Kadir Kara olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

Programın sonunda Osmaniyespor Futbol Kulübü tarafından, Vali Kerem Al ve Belediye Başkanı Kadir Kara’ya takımın şampiyonluk sevincini yaşadığı sırada çekilmiş fotoğrafları hediye edildi.

Dün 17:21 TSİ - Osmaniye 94 Okunma

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