Osmaniye'ye 11 doktor kadrosu tahsis edildi

Yapılan talepler doğrultusunda alınacak olan hekimler, Osmaniye Kadirli ve Düziçi Devlet Hastaneleri'nde görev yapacak. Genel sekreterlikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Osmaniye Devlet Hastanesine Acil Tıp Uzmanı, Plastik Cerrahi Uzmanı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Düziçi Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı , Pratisyen Hekim. Kadirli Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı , Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Noroloji hastalıkları Uzmanı kadrosu tahsis edilmiştir. Genel Sekreterliğimiz olarak Bölge insanımızın sağlığı için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Hekim kadromuzun güçlenmesi hem bizleri hem de Osmaniyelileri ziyadesiyle memnun edecek bir gelişmedir. Amacımız vatandaşlarımıza tüm sağlık tesislerimizde her türlü ve farklı branşta sağlık hizmeti verebilmektir. Kadromuzun güçlendirilmesi noktasında atılan bu adımda bize desteklerini esirgemeyerek 11 uzman hekim kadrosunu tahsis eden Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna teşekkür ederiz."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE