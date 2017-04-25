Osmaniyeli güreşçilerden iki Türkiye derecesİ

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi Osmaniye Gençlik Spor Kulübü güreşçileri iki Türkiye derecesi ile kente döndüler. Antalya'da düzenlenen 13-15 yaş Minik Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası 160 takımdan 824 sporcunun katılımıyla 11 sıklet üzerinden gerçekleştirildi.Osmaniye'yi bireysel branşta temsil eden Ersagun Selbi 32 kiloda Türkiye ikincisi, Cengizhan Topçu ise 38 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Müsabakalar sonucunda alınan puanlar neticesinde Osmaniye Gençlik Spor Kulübü topladığı 35 puanla takım halinde Türkiye ikinciliğini elde etti.Dereceye giren sporcular Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE