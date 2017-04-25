Başak Gazetesi
11° OSMANİYE
Dün 20:00 TSİ- Osmaniye

Vali Al, makamını minik Elanur'a devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu Saimbey Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Elanur Çenet'e devretti.

Osmaniye Valisi Kerem Al, hava muhalefeti nedeni ile iki gün gecikmeli olarak düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu Saimbey Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Elanur Çenet'e devretti. Elanur Çenet'e ziyareti sırasında babası Osmaniyespor takım kaptanı Ahmet Çenet eşlik etti.Küçük Vali Elanur Çenet, görevinin ilk dakikalarında Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ökkeş Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile telefon görüşmeleri yaptı. Valilik makamına oturmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Elanur Çenet, Vali Kerem Al’a teşekkür etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Elanur Çenet, ayrıca aldığı galibiyetle3. Lige çıkanOsmaniyespor’u da tebrik etti.Vali Kerem Al da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çocuklarımız,milletimizin en büyük zenginliği, umududur.Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, onlara güzel bir gelecek diliyorum." diye konuştu.Vali Kerem Al, küçük konuğuna ziyaret sonunda hediye verdi. Ziyaretin ardından Elanur Çenet, Vali Kerem Al ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:00 TSİ - Osmaniye 82 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Ekmek üreticilerine hijyen eğitimi verilecek mask

Ekmek üreticilerine hijyen eğitimi verilecek

Osmaniyeli güreşçilerden iki Türkiye derecesİ mask

Osmaniyeli güreşçilerden iki Türkiye derecesİ

Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı mask

Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza mask

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 570
12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5 gündür haber alınamıyor mask

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5...

Hemşehrimiz Selçuk Telli, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Atandı mask

Hemşehrimiz Selçuk Telli, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcı...

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

Osmaniyespor profesyonel lige yükseldi mask

Osmaniyespor profesyonel lige yükseldi

Lütfü Savaş’tan Erzin’e Teşekkür Ziyareti mask

Lütfü Savaş’tan Erzin’e Teşekkür Ziyaret...

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5 gündür haber alınamıyor mask

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5...

Kore Gazisi askeri törenle toprağa verildi mask

Kore Gazisi askeri törenle toprağa verildi

AFAD'tan bilgilendirme standı mask

AFAD'tan bilgilendirme standı

Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı mask

Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza mask

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Camilerde Helva İkram Etti mask

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Cami...

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 570