Vali Al, makamını minik Elanur'a devretti

Osmaniye Valisi Kerem Al, hava muhalefeti nedeni ile iki gün gecikmeli olarak düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu Saimbey Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Elanur Çenet'e devretti. Elanur Çenet'e ziyareti sırasında babası Osmaniyespor takım kaptanı Ahmet Çenet eşlik etti.Küçük Vali Elanur Çenet, görevinin ilk dakikalarında Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ökkeş Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile telefon görüşmeleri yaptı. Valilik makamına oturmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Elanur Çenet, Vali Kerem Al’a teşekkür etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Elanur Çenet, ayrıca aldığı galibiyetle3. Lige çıkanOsmaniyespor’u da tebrik etti.Vali Kerem Al da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çocuklarımız,milletimizin en büyük zenginliği, umududur.Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, onlara güzel bir gelecek diliyorum." diye konuştu.Vali Kerem Al, küçük konuğuna ziyaret sonunda hediye verdi. Ziyaretin ardından Elanur Çenet, Vali Kerem Al ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE