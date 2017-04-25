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Dün 20:03 TSİ- Osmaniye

Ekmek üreticilerine hijyen eğitimi verilecek

Osmaniye'de ekmek üretim, dağıtım ve satış işlerinde çalışan ve bugüne kadar eğitim almamış veya eğitimin geçerliliği sona ermiş personel için hijyen eğitimi düzenlenecek.

Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, ekmek üretim, dağıtım ve satış işlerinde çalışan ve bugüne kadar eğitim almamış veya eğitimin geçerliliği sona ermiş personel için hijyen eğitimi düzenlenecek. Eğitimlere, ekmek üretiminde, satışında ve dağıtımında görev alan tüm personelin katılmasının gerekmekte olduğu, sadece somun üretenler değil pide ekmek üreten işletmelerin de bu eğitime katılmalarının zorunlu olduğu belirtildi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, ekmeğin, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, taşınması ve pazarlanması ile ilgili kural ve bu ürünlerin özellikleri Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' kapsamında belirlendiğini söyledi. Sağlam, verilecek eğitimlerin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu işbirliğinde düzenleneceğini kaydederek, şöyle devam etti: "Eğitimler Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği toplantı salonunda 2 mayısta gerçekleştirilecektir. Daha önce Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen gıda hijyeni eğitimlerinin bu eğitimlerin yerine geçemeyeceği, bu eğitimin ekmek üretimi ve dağıtımında çalışan personellere yönelik mevzuat gereği zorunlu özel bir eğitimdir. Üreticilerimizin bu eğitime katılabilmeleri için Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne başvuru yapması gerekmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyan bu eğitimler sonunda katılımcılara verilecek olan sertifikaların gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan kontrollerde mevzuat gereği tüm personelden isteneceği ve sorulduğu zaman ibraz edilmesi gerekmektedir."

Dün 20:03 TSİ - Osmaniye 52 Okunma

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