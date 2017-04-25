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Dün 20:05 TSİ- Osmaniye

Çocuk oyunları festivalinde eğlendiler

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

23 Nisan günü yapılması planlanan ancak hava muhalefeti ertelenen festival iki gün gecikmeli olarak Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Yaşanmış, unutulmaya başlamış birçok oyunları oynandığı festivalde minikler, gıç gıçtan çelik çomağa, kiriştek çevirmeden çember çevirmeye, gülle oynamadan, kâğıttan uçak yapıp uçurmaya kadar unutulmaya yüz tutmuş nice çocuk oyunları oynayıp öğrendiler. Belediye Başkanı Kadir Kara, şenliği düzenlemedeki amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklara yaşatmak olduğunu söyledi. Şenliğin bu yıl ikincisinin yapıldığını ve geleneksel hale getirmeye çalıştıklarına değinen Kara, "Kadim bir medeniyet olan ve çok büyük devletler kurmuş olan bir milletin evlatları olarak yaşadığımız bu çağda sanal ortamda kaybolmaktansa, birbirlerimizle kaynaşarak, birbirimizi tanıyarak geleceğe daha iyi, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla ve değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek amacıyla bu festivali düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.PROTOKOL DE OYNADIKonuşmaların ardından düzenlenen etkinliklerde derece alan çocuklara kupa ve altın hediye edildi. Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara birlikte kağıttan uçurtmaları uçurarak festival oyunlarını başlatırken, ayrıca kiriştek de çevirdiler. Daha sonra kurulan alanda çocuklar mendil kapmaca gibi çeşitli oyunları oynayıp, oyuncak ve el işleri ürünleri sergisini gezdiler. Yarışmalara katılan tüm çocuklara sürpriz hediyeler verilirken, ayrıca yapılacak çekiliş ile bir öğrenci bisiklet, 20 çocuğa futbol topu, 20 çocuğa basketbol topu, 20 çocuğa kol saati ödülü dağıtıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:05 TSİ - Osmaniye 58 Okunma

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