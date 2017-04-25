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Dün 20:08 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu Akpm’nin Kararına Sert Tepki Gösterdi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına çok sert tepki gösterdi.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti: “Kuruluş amacı ‘insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü desteklemek’ olarak tanımlanan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin aldığı skandal karar, 15 Temmuz’un hiçe sayıldığını, 16 Nisan'ın ise hala hazmedilemediğini göstermektedir. Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklama, alınan kararın art niyetli olduğunu net olarak ifade etmiştir. Söz konusu karar, başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinden başka hiç kimsenin işine yaramayacaktır. İslamofobiyi körükleyen yaklaşımların etkisinde, iç siyasi kaygılarla hareket eden bazı Avrupa ülkelerinin amacı bellidir. Türkiye, bu yanlı karara rağmen, uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak çalışma kararlığını sonuna kadar sürdürecektir.”

Dün 20:08 TSİ - Osmaniye 70 Okunma

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