Başak Gazetesi
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Dün 23:34 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi’nden Örnek Bir Proje

Osmaniye Belediyesi sokakhayvanları için Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yenilikler yapmaya devam ediyor.

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Hayvanların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı barınakta hayvanların sağlıklı ve temiz ortamda barınabilmeleri için belediye özverili çalışmalar yürütüyor.

SOKAK HAYVANLARINA KAN TESTLERİ YAPILACAK

Osmaniye Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projede hayvanlara öncelikle kan testleri yapılarak hastalıkları teşhis edilecek. Kan testleri sonrasında hastalık tespit edilen hayvanlar iyileştirilerek aşıları yapılacak.

Hastalık olmayan hayvanlara ise gerekli aşılar yapılarak bakımı sürdürülecek. Yapılacak olan bu uygulamalar ile hastalıklı hayvanların tedavisi kısa sürede tamamlanıp sahipli hayvanlara bulaşmasının engellenmesi amaçlanıyor.

HASTALIKLAR KISA SÜREDE TEŞHİS EDİLİP TEDAVİ EDİLECEK

Uygulanmaya başlanacak bu proje il ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Ceyhan Veteriner Fakültesi ile beraber Osmaniye Belediyesi olarak bir proje başlatıyoruz. Bu projemiz ile amacımız sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda hastalıklarının araştırılıp kan sayımı yapılarak hastalıkların sahipli hayvanlara bulaşmasını engellemek.”dedi.

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik yaptığı konuşmada, “Sizlere böyle bir barınak yaptığınız için teşekkür ederim. Burada hayvanlar kendilerini gerçekten çok iyi hissediyorlar. Bizimde amacımız belediyemize destek vermek. Önce kan testi yapacağız. Hayvanlar eğer enfekte ise aşı uygulamayacağız. Öncelikle enfeksiyonların tedavisine bakacağız. Sonrasında kuduz, karma aşılar ve diğer aşıların uygulanmasını sağlayacağız. Bu sayede ekonomik olarak zarara uğramamış olacağız ve aynı zamanda hayvanlarımız da gereksiz yere uygulamalara tabii kalmamış olacak. Bu uygulamanın heryerde yapılması lazım. Bizde bugün sizlerin başkanlığında Osmaniye olarak bu projeyi başlatacağız. Veteriner fakültesini davet edip ortak çalışma yapmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz.”ifadelerini kullandı.

Dün 23:34 TSİ - Osmaniye 116 Okunma

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