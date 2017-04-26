Başak Gazetesi
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Dün 23:40 TSİ- Osmaniye

Miniklere tiyatro ile doğa sevgisi aşılandı

Osmaniye'de çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisini aşılamak için "Sev kardeşim" adlı oyun sahnelendi.

Cebelibereket Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılan, Seda Gökdurmuş'un yazdığı ve Gençlik Sanat Tiyatrosu (OGSAT)Genel Sanat YönetmeniMuhammet Kürtüloğ'lun yönettiği beş kişilik oyun kadrosuyla sunulan müzikal oyuna, çocukların ilgisi büyük oldu. Tiyatro gösterisi ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin yanı sıra verileri, öğretmenleri ile BelediyeBaşkan YardımcısıFatma Teke, HacerBurcu Yüceer,Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Küçük, DoğaYaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner HekimBünyamin Akın ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şubesi Rehabilitasyon Merkezi SorumlusuÖzcan Ceran tarafından ilgiyle izlendi. Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde ücretsiz olarak küçük tiyatro severlerin beğenisine sunulan oyunun iki gün süreli 4 seans halinde gösteriminin yapılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 23:40 TSİ - Osmaniye 43 Okunma

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