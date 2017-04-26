Nitrat kirliliğine karşı sular korunacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan gübrelerinden kaynaklanan nitrat kirliliği hakkında işletme sahiplerinin bilgilendirildiğini ve nitrat kirliliğini önlemek amacı ile sızdırmaz gübre çukuru yapılması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Tarımsal Kaynaklı nitrat kirliliğine maruz kalabilecek olan İl merkezi ve ilçe merkezinde 17 adet yer üstü ve 17 adet yer altı olmak üzere toplam 34 adet su kaynağı istasyonunun belirlendiğini ve buralardan örnekler alınmakta olduğunu kaydeden Müdür Sağlam şöyle dedi: "Yayınlanan tebliğ gereğince İlimizde hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan hayvan gübrelerinin doğrudan tarım alanlarına dökülmesi nedeniyle toprağı, çevreyi, insan sağlığını tehdit eden nitrat kirliliğini önlemek veya azaltmak amacıyla, hayvancılık işletmelerinde usulüne uygun biriktirilmeyen hayvan gübrelerinin Kasım-Aralık-Ocak aylarında yağmur sularıyla yıkanması sonucunda yer altı ve yer üstü yüzey sularının kirlenmesine olan etkisinin azaltılması için, İlimizde hayvan gübresi üretim kapasitesi 3500 kilogram ve daha fazla azot üreten işletmeler tespit edilmiştir. İlimiz genelinde tespiti yapılan 114 hayvan işletmesi Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından ziyaret edilerek hayvan gübrelerinden kaynaklanan nitrat kirliliği hakkında işletme sahiplerine bilgi verilmiş, ayrıca nitrat kirliliğini önlemek amacı ile sızdırmaz gübre çukuru yapılması için bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır."

HABER: İbrahim EMÜL/OSMANİYE