Üç ayda 633 kişi işe yerleştirildi

Osmaniye'de yılın ilk üç ayında İŞKUR aracılığı ile 446'sı erkek, 187'si kadın olmak üzere 633 kişinin işe yerleştirildiği ifade edildi.İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2017 yılı Nisan toplantısı Vali Kerem Al başkanlığında yapıldı. Osmaniye Valiliği Rahime Hatun Toplantı Salonunda yapılan toplantıya;Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji İlMüdürü Cafer Takırtaş, Ticaret İl Müdürü Maşallah Emiroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, DOĞAKA Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Fedai Çavuş, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Çapar, İşçi Konfederasyonu Temsilcisi Ömer Ulutaş, İşveren Konfederasyonu Temsilcisi Ali Kaynar, Hak-İş Temsilcisi Kadir Çenet, Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Erdal Dertli katıldı.

7 BİN 728 KİŞİ İŞ BAŞVURUSU YAPTI

Vali Kerem Al, toplantıda alınacak kararların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı açtı. Toplantının devamında yapılan sunumda bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumları hakkında bilgi verildi. Sunumun devamında 2017 yılının Ocak-Mart aylarını kapsayan dönemde İŞKUR'a 4 bin 839'u erkek, 2 bin 889'u kadın olmak üzere toplam 7 bin 728başvuru yapıldığı ve bu başvurulardan 446'sı erkek, 187'si kadın olmak üzere 633 kişinin işe yerleştirildiği ifade edildi. Sunumun devamında 2017 yılında açılan işgücü yetiştirme kursları hakkında da bilgi verilerek, açılan 359 kursta 1142 kadın 950 erkek olmak üzere toplam 2 bin 92 kişinin eğitim gördüğü ifade edildi. Son olarak toplum yararına programlar kapsamında 1089 kişinin istihdam edildiği bilgisine yer verildi. Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.