Başak Gazetesi
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Bugün 18:16 TSİ- Osmaniye

Osmaniyesporlu oyunculardan Vali Al'a ziyaret

Osmaniye Futbol Takımı teknik heyeti, yönetici ve oyuncuları, Vali Kerem Al'ı makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’in de bulunduğu ziyaret sırasında Vali Al’a Takım Kaptanı Ahmet Çenet ve Kulüp Asbaşkanı Mehmet Çuhadar tarafından çiçek takdim edildi.Takım Kaptanı Ahmet Çenet, 3. Lige çıkmak için söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine destek olan başta Vali Kerem Al olmak üzere herkese teşekkür etti.Osmaniye’ye yaşattıkları gurur için takımın oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticilerine teşekkür eden Vali Al, "Bu güzelliği hep beraber yaşıyoruz. Osmaniyespor’un bu başarısı ilimize sevinç getirdi." diye konuştu. Osmaniyespor’un başarısının Osmaniye’de ayrı bir hava oluşturduğunu söyleyen Vali Kerem Al, futbolculara bir kez daha teşekkür ederek, Osmaniyespor’un daha nice başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.Ziyaret sonunda Vali Kerem Al’a takıma verdiği destek ve katkılar nedeniyle Osmaniyespor Futbol Kulübü Başkanı Murat Teke tarafından plaket, üzerine adının yazdığı 80 numaralı Osmaniyespor forması ve atkısı takdim edildi.

Bugün 18:16 TSİ - Osmaniye 23 Okunma

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