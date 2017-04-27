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Bugün 18:25 TSİ- Osmaniye

İşkur, en çok tercih edilen meslekleri tanıttı

'Meslek Tanıtım Günleri' etkinliğinde öğrencilere, en çok tercih edilen meslekler tanıtıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Meslek Tanıtım Günleri' etkinliğinde öğrencilere, en çok tercih edilen meslekler tanıtıldı. Korkut Ata Üniversitesi Amfisinde düzenlenen programda İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, mesleki rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte özellikle meslek seçimi aşamasındaki lise 11 ve 12'incilerine yönelik konuşmasında, insan hayatında insan için oldukça önemli ve hayatının tamamını etkileyen en önemli seçimlerden birinin iş seçimi olduğunu belirterek, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. OKÜ Rektörü Murat Türk, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Halk Sağlığı Müdürü Hayri Sarı, İşçi Konfederasyonu TemsilcisiÖmer Ulutaş, HAK-İŞ Temsilcisi Sedat Öztürk, Meslek Yüksekokulu Sekreteri Serpil Hiçyılmaz, okul öğretmenleri ve İş ve Meslek Danışmanlarının katıldığı etkinlikte, Diş Hekimliği Mesleği ile ilgili olarak Dt. Selem Hocaoğlu, Hemşirelik Mesleği ile ilgili olarakÖğrt. Gör. Ulviye Özcan Yüce, İnşaat Müh. Mesleği ile ilgili olarak Doç. Dr. Ahmet Demir, Elektrik - Elektronik Müh. Mesleği ile ilgili olarak Arş. Gör. Mehmet Sönmez, Kamu-İşletme-İktisat Meslekleri ile ilgili olarak Arş. Gör. Kerem Kiper, Hakim - Savcı ve Hukuk Mesleklerinin Tanıtımı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz birer sunum yaparak öğrencilerden gelen soruları cevapladılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:25 TSİ - Osmaniye 43 Okunma

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