Başak Gazetesi
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Bugün 18:26 TSİ- Osmaniye

Yaşlı Adama Saldırıp Kollarını Kırdılar

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde camiden çıkarak evine giden 81 yaşındaki Sebahattin Ayeş, 3 kişinin saldırısına uğradı.

'Sen bizim ailemize laf etmişsin, seni öldüreceğiz' diyen saldırganlar tarafından dövülen Ayeş'in 2 kolu kırıldı, sol gözünde morluk oluştu.

Olay, 23 Nisan'da Ulus Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Yatsı namazını kıldıktan sonra evine dönmek için yolca çıkan 5 çocuk babası Sebahattin Ayeş, iddiaya göre gece karanlığında 3 gencin saldırısına uğradı. Dövülen ve yere düşünce 2 kolu kırılan Ayeş, götürüldüğü hastanede tedavisi yapılıp taburcu edildi. Osmaniye'deki çocuklarının yanına giden Sabahattin Ayeş, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarından tespit ettiği 18- 20 yaşlarındaki şüphelileri aramaya başladı.

'AİLEMİZE LAF ETMİŞSİN' DEYİP VURMUŞ

Saldırganların cezalarını çekmesini istediğini belirten Sebahattin Ayeş şunları söyledi: "Camiden çıkıp eve giderken bir kişi arkamdan vurdu. Yere düştüm, 'Sen bizim ailemize laf etmişsin, seni öldüreceğim' dedi. Saldırgan 18- 19 yaşlarında ve yanında da 2 erkek daha vardı, onlar bana vurmadı. Havanın karanlık olmasından dolayı yüzlerini göremedim. Hastane yakın olduğu için yürüyerek gittim. Tedavim yapıldı, 2 kolumda kırık olduğu için alçıya alındı. Beni döverek tehditte bulunan saldırganlardan şikayetçiyim."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:26 TSİ - Osmaniye 86 Okunma

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