Osmaniye'de hokey sporcuları destek bekliyor

Süper Lige yükselen ve kurulduğu 2004 yılından bu güne kadar Türkiye'de ve Avrupa'da sayısız derece elde edip 32 milli takım sporcusu yetiştiren, Osmaniye Hokey takımı oyuncuları, destek bekliyor. GençlikveSpor Kulübü Osmaniye Hokey takımı oyuncusu ve kaptanı Rıdvan Ateş, sekiz takımlı hokey süper liginde namaglup lider durumda olduklarını belirterek, bu güne kadar sayısız derece elde etmelerine rağmen maddi manevi gerekli desteği hiç bir zaman göremediklerini söyledi.Rıdvan Ateş, "Her zaman kendi ayaklarımız üzerinde durmaya ve her zaman kendi yağımızda kavrulmaya çalıştık. Kulübümüzden gelen sıfır bütçe ile rakiplerimizin 300-500 bin liralık bütçeyle kurdukları takımlarla mücadele ediyoruz. Ligimizde 1 trilyon lira para harcayan takımları dahi yenerek lider durumdayız ve şampiyonluğun en büyük adayıyız. Burada anlatmak istediğim hokeyin ve sporun sadece para olmadığı. Bizim meselemiz memleket meselesi. Memleket sevdasının her zaman sporun üzerinde olduğu bir gerçektir." dedi. Yaşanan zorlukların kendilerini her zaman yıprattığını belirten Ateş, müsabakalara giderken ceplerinde beş kuruş paralarının olmadığını ifade ederek, "Yolda bir yerde durup yemek yiyeceğimiz paramız olmuyor. Sadece bir kaç ağabeyimiz arabamıza yüklediği sularla gidip gelmekteyiz." diye konuştu. Osmaniye'ye federasyon tarafından elde edilen başarılardan dolayı yaklaşık 1 milyon liraya mal olan sahanın yapıldığını vurgulayan Ateş, "Her yönüyle bu tesis çok emekler verilip yapıldı. Şuanda ilimizde 750 hokey sporcumuz bululmakta. Bunların sadece 150'si her turnuvaya gitmekte. Bu demektir ki 750 sporcuyu biz kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk demek oluyor. " dedi.Daha iyi yerlere gelebilmek ve hokey sporculara daha iyi sahip çıkabilmek için destek beklediklerini belirten Rıdvan Ateş, "Şehrin önde gelen insanlarından destek bekliyoruz. Biz daha çok iş yapmak istiyoruz. Sahipsiz olmak istemiyoruz, birilerinin bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz. Ama artık tükenme noktasındayız. Sporcuları elimizde tutabilmek için paraya ihtiyaç var. Osmaniye'de hokey bitme nokta noktasına geliyor. Maddi imkansızlıklar bizi bitiriyor. Bize bugüne kadar destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Umarım destek artar ve hokey sporu daha ileriye taşırız" diye konuştu. Hokey U 16 Hokey Takımı Milli Sporcusu Erdem Kurt ise şuanda Türkiye'de en üst ligde şampiyonluğa oynadıklarını belirterek, "Biz müsabakalara giderken ağabeylerimiz aç kalmamamız için pide yaptırıyor bizlere, yolda çok zorluklar çekiyoruz. Yurtlarda kalıyoruz. Osmaniye'yi daha iyi temsil etmek için destek bekliyoruz." dedi. Terör nedeni ile Bitlis'ten Osmaniye'ye göç ettiklerini ve burada simit satarak ailesine kaskı sağladığını belirten oyuncu Yusuf Demir ise "Hocalarımla karşılaştım beni sporla tanıştırdılar. Geleceğe şuanda umutla bakıyorum. Osmaniye'de hokeyin bitmesini istemiyorum, lütfen yardım edin. diye konuştu.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İE ( ) 27.04.2017 (FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ)