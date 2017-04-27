Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde ilkokul öğretmeni olan 35 yaşındaki E.A'yı telefonla arayan dolandırıcılar, "Tüketici kredi masraflarını geri ödüyoruz" diyerek elde ettikleri bilgilerle 3 bin 49 lira dolandırdı. İlçeye bağlı Gökçayır Köyü ilkokulunda görev yapan öğretmen E.A.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, "Tüketici kredi masraflarını geri ödüyoruz. Bu nedenle kart numaranızı, şifrenizi ve kimlik bilgilerinizi veriniz" diyerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdi.Dolandırıcılar, ardındanöğretmenin banka hesabındaki 3 bin 49 lirayı dilimler halinde çekti.Olayın ardından hesabına paranın yatıp yatmadığını kontrol ettiğinde dolandırıldığını anlayan E.A. jandarmaya giderek kendisini arayan kişilerin telefon numarasını verip şikayetçi oldu. Jandarma, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.