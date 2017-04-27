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Osmaniye Belediyesi’nden ‘Sev Kardeşim’ Adlı Tiyatro Oyunu

Çocuk Bayramı haftasında “Sev Kardeşim” adlı tiyatro oyununu izleyicileri ile buluşturdu.

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Osmaniye Belediyesi, çevre bilincine sahip bireylerin yetişmesi, doğa ve hayvan sevgisinin çocuklarla büyümesi gayreti ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında “Sev Kardeşim” adlı tiyatro oyununu izleyicileri ile buluşturdu.

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen Gençlik Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen müzikal çocuk oyunu yoğun ilgi gördü.

Osmaniye Belediyesi tarafından tiyatro severlerin beğenisine sunulan oyun iki gün boyunca 4’er seans olmak üzere gösterimi yapıldı. Tiyatro izlemeye 2 bin civarı öğrenci ve velileri katıldı.

‘Sev Kardeşim’ isimli tiyatro oyunu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, bu etkinlikteki asıl amacın yetişen yeni nesile doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak doğada yaşayan tüm canlıların oluşan bu bilinçle korunmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışmalarıyla çocuklara hayvan barınağının da anlatıldığı etkinliğe ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin yanı sıra veliler, okul idarecileri, öğretmenler ile BelediyeBaşkan Yardımcıları katıldılar.

Bugün 18:36 TSİ - Osmaniye 8 Okunma

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