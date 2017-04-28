Özdokur: Hizmet etmek için görev istiyorum

Düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Mehmet Fatih Özdokur, “Siz değerli basın temsilcilerimize öncelikle çok teşekkür ederim. Davetimize icabet ettiğiniz için bizleri çok mutlu ettiniz. Sizlerle 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan MHP Osmaniye Merkez İlçe Teşkilatı kongresindeki adaylığımla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir araya geldik. Değerli arkadaşlar öncelikle, Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset yapıyor olmaktan bu davanın başarısına katkıda bulunabilme gayreti içerisinde olmaktan şereflendiğimi ve çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Davamızı organize edip bu günlere gelmesini sağlayan başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bütün ülkücü şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha minnetle anıyorum. Yine başta liderimiz Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Milliyetçi Hareketin; Devlet olma, iktidar olma mücadelesinin bütün unsurlarına en derin saygılarımı sunuyorum. Partimiz; milletimizin ve ülkemizin dünü, bugünü ve yarını için çok büyük anlam ifade etmektedir. Vazgeçilmez değerlerimizin savunulması ve daha ilerilere taşınabilmesi uğrunda en büyük bedeli ödemiş ve ödemeye amade olan bu anlayışın neferi olmaktan duyduğum şeref, huzur ve var olan enerjimle bir arada davamıza daha fazla mesai harcama ve hizmet etme aşkına dönüşmüştür. Rabbimden niyazım Milliyetçi, Ülkücü harekete başkan adayı olabilme arzumu münasip gören hiçbir insana beni mahcup etmemesidir. Bu hususta elimden gelen her şeyi yapacağımı, Partim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımı, sizlerin aracılığınızla camiama iletmek istiyorum. İlçe yönetimi yetki ve yükümlülüklerimizi iyi analiz edip, gereğini yerine getirebilme istek ve kararlığımız tamdır. Ben bu vesile ile MHP Osmaniye Merkez ilçe Teşkilatı Başkan Adaylığımı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu arzumuzun yerine gelmesinde en kıymetli role sahip siz kıymetli basın temsilcisi arkadaşlarımı bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyor, adaylığımın camiamıza ve bizlere hayırlar getirmesini Allah'ımdan diliyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda dün adalığını açıklayan Ali Turgay Akıncı ile birlikte yarışacaklarını ifade eden Özdokur, “Turgay arkadaşıma da başarılar diliyorum. Bu yarışın kaybedeni olmayacaktır. Kazanan teşkilatımız olacaktır” şeklinde konuştu.

Haber: Ali Celal KAYMAK - Osmaniye