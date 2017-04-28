"Darbeci Zihniyeti ve onun Emperyalist Destekçilerini Şiddetle Kınıyoruz"

HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları, 27 Nisan 2007’ de Genelkurmay Başkanlığı’ nın resmi web sayfası üzerinde yayımlanan E-Muhtıra bildirisine ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

HÜDA PAR Osmaniye İl Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Şamil Zileli okudu.

Hatırlanacağı üzere 2007 yılının 27 Nisan’ ında Genelkurmay Başkanlığı resmi web sayfası üzerinden E-Muhtıra metnini bildirdiğini ve bununla birlikte darbeci zihniyetin özelde Kutlu Doğum Programlarını genelde ise İslami çalışmaları hazmedemediğini belirten Zileli, “Türkiye son dokuz yıl içerisinde siyasi yaşama iki ayrı askeri müdahale ile karşılaşmıştır. 27 Nisan E- Muhtırası ve 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye halkına zulüm üretmekten öteye geçememiştir. Darbeci kirli odaklar; Müslümanların inancını, inandığı gibi yaşamalarını bir tehlike ve tehdit unsuru olarak tanıtma hususunda gayret göstererek yapılan İslami çalışmalara karşısında tehditler savurmuştur.” ifadelerini kullandı.

27 Nisan E-Muhtırası ile 15 Temmuz gecesi okutturulan bildiri arasında ilginç benzerliklerin olduğunu ve her iki darbenin de batının bir projesi olduğu kanaatlerine vardıklarını belirten Zileli, “E-Muhtıra metninden ibaret bildiriyle 15 Temmuz darbe gecesi TRT spikerinin kafasına silah dayayarak okutturulan bildiri yan yana getirilip karşılaştırıldığında ilginç benzerlikler ile karşılaşılmaktadır. Halkımızın 15 Temmuz darbe gecesinde kararlı, inançlı ve kahramanca direnişini tarih unutmayacaktır. Bu yiğitçe duruş esnasında canlarını hiçe sayarak şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyor ve özlemle yâd ediyoruz.” dedi.

Son olarak Tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Nisan E-Muhtıra bildirisinin yıldönümünde darbeci zihniyeti ve onun emperyalist destekçilerini bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirten Zileli, “Bizler HÜDA PAR Osmaniye Gençlik Kolları olarak Türkiye’deki darbeci zihniyeti lanetliyor ve darbe teşebbüsünde bulunan tüm hainlerin hukuk karşısına çıkartılarak hesap vermelerini talep ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Haber: (Muhsin Alakuş-İLKHA)