OTSO'da mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından; inşaat sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen 11 kişinin Odaya müracaatları üzerine, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir şirket olan MEYBEM A.Ş. tarafından Sıvacı-Seviye3 mesleği için Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı Osmaniye'de gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde 6645 sayılı kanun numarası yasalaşarak 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Kanuna göre;

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”Ayrıca Kanuna göre belgesiz çalışan her bir çalışan içinişveren veya işveren vekillerine 500 TL idari para cezasıkesilecektir hükmü getirildi.

Bu kanuna göre Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 48 meslekten inşaat sektöründe yer alan Sıvacı-Seviye3 mesleği için Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen 11 kişinin Odamıza müracaatları neticesinde, Odamızın desteği ile MEYBEM A.Ş. tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavı Osmaniye'de ilk defa gerçekleştirildi. Hem yazılı hem de uygulamalı sınava giren ustalar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almak için sınavda gayret gösterdiler.