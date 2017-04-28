Çiftçilere 193 bin 700 adet sebze fidesi dağıtıldı

Bahçe Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifi ile İl Özel İdaresi işbirliğinde uygulanan Sebze Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde dağıtılan fideler ile 200 dekar alanda sebze bahçesi tesis ettirildi. Sebze fidelerinin yüzde 50'sinin Osmaniye Valiliği İl Özel İdaresi kaynağı ve diğer yarısının ise çiftçi katkılı olarak dağıtıldığı belirtildi. Fide dağıtımı öncesinde konuşan Bahçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, "Sebze Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde İlçemiz çiftçilerine 211 bin 200 Adet sebze fidesi vererek 200 dekar sebze bahçe tesisi kurduruyoruz. Sebzecilik Projemizi toplamda 100 Bin TL kaynakla gerçekleştiriyoruz. Bu gün 193 bin 700 Adet sebze fidesini çiftçilerimize teslim ettik ve geriye kalan 17 bin 500 Adet sebze fidesini de 20 Haziranda çiftçilerimize teslim edeceğiz." dedi. Müftüoğlu, konuşmasının devamında projenin gerçekleştirilmesinde katkısı olan Vali Kerem Al olmak üzere, İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin’e, Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam’a, İl Özel İdaresi’ne, sebze fidelerinin alımını gerçekleştiren Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ulvi Çevik’e, Bahçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerine, tüm katılımcılara ve çiftçilere teşekkür etti. Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam ise Bahçe İlçesinin sebze yetiştiriciliğine, özellikle de yayla sebzeciliğine çok uygun olduğunu belirterek, "Sebze ürününün gelecekte Bahçe ilçesinin ekonomik ürünü olarak yerini alması için İl Müdürlüğü olarak tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bahçe İlçesinde 2017 yılı içerisinde yine diğer tarım ve hayvancılık projelerini de uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu. Belediye Başkanı İbrahim Baz ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Bahçe İlçesinde uygulanan tarımsal projeler arttıkça İlçe çiftçilerimizin gelir seviyesi artacak ve bu ise ekonomik kalkınmayı beraberinde getirecektir. Biz daima Bahçe halkımızın ve çiftçilerimizin yanında yer aldık ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak İlçemizi daha iyi bir seviyeye çıkaracağız."Program, Bahçe İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde sebze fidelerinin çiftçilere dağıtım töreni ile sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE