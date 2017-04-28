Başak Gazetesi
13° OSMANİYE
Dün 17:12 TSİ- Osmaniye

Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı

Osmaniye Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü arasında, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalan öğrencilerin boş vakitlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü arasında yapılan değerlendirme toplantısına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, KYK Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Oğuzhan Çetin, Şube Müdürleri ile Yurt Müdürleri katıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yurtlarda barınan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin 9 aralık 2013 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda KYK Spor Tertip Komitesi oluşturulurken, Yurtlarda kalan öğrencilere yönelik spor yarışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, yurtlarda spor kültürü ile gençlik merkezi faaliyetleri ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amaçlanıyor.Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir; KYK yurtlarında kalan gençlerimizin ve KYK çalışanlarına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK İl Müdürlüğünün bir elmanın iki yarısı gibi düşünülmesi gerektiğini ve bu mantıkla çalışılması gerektiğini belirtti. Demir, "Gençlerin İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinden ve tesislerimizden faydalanabileceklerini aynı zamanda spor yarışmaları, hakemlik ve antrenörlük alanında yetiştirilmeleri ile gençlik spor kulübü kurmaları, mevcut spor kulüpleriyle işbirliği yapmaları yönünde teşvik etmek, yurtlarda spor kültürü ile gençlik merkezleri faaliyetleri ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amaçlanıyor" dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:12 TSİ - Osmaniye 46 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı mask

Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı

OTSO'da mesleki yeterlilik sınavı yapıldı mask

OTSO'da mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar mask

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar

Osmaniye'de hokey sporcuları destek bekliyor mask

Osmaniye'de hokey sporcuları destek bekliyor
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 571
FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5 gündür haber alınamıyor mask

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5...

Osmaniye'ye 11 doktor kadrosu tahsis edildi mask

Osmaniye'ye 11 doktor kadrosu tahsis edildi

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar mask

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar

Kore Gazisi askeri törenle toprağa verildi mask

Kore Gazisi askeri törenle toprağa verildi

12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

Osmaniyespor profesyonel lige yükseldi mask

Osmaniyespor profesyonel lige yükseldi

Özdokur: Hizmet etmek için görev istiyorum mask

Özdokur: Hizmet etmek için görev istiyor...

Osmaniye Belediyesi’nden ‘Sev Kardeşim’ Adlı Tiyatro Oyunu mask

Osmaniye Belediyesi’nden ‘Sev Kardeşim’ Adlı Tiyatro Oyunu

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar mask

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar

Osmaniye'de hokey sporcuları destek bekliyor mask

Osmaniye'de hokey sporcuları destek bekliyor

Yaşlı Adama Saldırıp Kollarını Kırdılar mask

Yaşlı Adama Saldırıp Kollarını Kırdılar

İşkur, en çok tercih edilen meslekleri tanıttı mask

İşkur, en çok tercih edilen meslekleri tanıttı

Osmaniyesporlu oyunculardan Vali Al'a ziyaret mask

Osmaniyesporlu oyunculardan Vali Al'a ziyaret

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 571