Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü arasında, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalan öğrencilerin boş vakitlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü arasında yapılan değerlendirme toplantısına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, KYK Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Oğuzhan Çetin, Şube Müdürleri ile Yurt Müdürleri katıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yurtlarda barınan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin 9 aralık 2013 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda KYK Spor Tertip Komitesi oluşturulurken, Yurtlarda kalan öğrencilere yönelik spor yarışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, yurtlarda spor kültürü ile gençlik merkezi faaliyetleri ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amaçlanıyor.Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir; KYK yurtlarında kalan gençlerimizin ve KYK çalışanlarına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK İl Müdürlüğünün bir elmanın iki yarısı gibi düşünülmesi gerektiğini ve bu mantıkla çalışılması gerektiğini belirtti. Demir, "Gençlerin İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinden ve tesislerimizden faydalanabileceklerini aynı zamanda spor yarışmaları, hakemlik ve antrenörlük alanında yetiştirilmeleri ile gençlik spor kulübü kurmaları, mevcut spor kulüpleriyle işbirliği yapmaları yönünde teşvik etmek, yurtlarda spor kültürü ile gençlik merkezleri faaliyetleri ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amaçlanıyor" dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE