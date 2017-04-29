Nur’ul İslam Cami’sinde Kutlu Doğum Programı Düzenlenecek

Düziçi’nin Akçakoyunlu köyünde yol kenarında inşaatı devam eden NUR’UL İSLAM CAMİ yaptırma ve yaşatma derneği tarafından Cami’nin altında bulunan çok amaçlı salonda halka açık bir kutlu doğum programı düzenleneceği öğrenildi. Dernek başkanı Hasan Kazgı’nın verdiği bilgiye göre Program 4 Mayıs Perşembe günü saat 17.00 da gerçekleştirilecek.

Kazgı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Cami’mizin yapımı beklediğimizden daha hızlı devam ediyor ve şu anda geldiği nokta bizleri sevindiriyor. Bu sevincimizi insanlarla paylaşmak ve bir heyecan yenilenmesi yapmak istedik. İnşallah 4 mayıs Perşembe günü çok güzel bir kutlu doğum programıyla çevrede yaşayan insanlar başta olmak üzere yüreğinde Cami aşkı olan insanlarla bir ayara geleceğiz. Düzenleyeceğimiz programda K.Kerim tilaveti, Grup Meşale ’den İlahi ve sema gösterisi, ardından da yemek ikramımız olacaktır. Tüm dostlarımızı ve halkımız nefis bir tabiat ortamında muhteşem bir eser olma yolunda şekillenen NURUL İSLAM CAMİi’mizi görmek, birlikte efendimizi (s.a.v) anmak ve aynı sofrayı paylaşmak üzere programa katılmaya davet ediyorum”

NUR’UL İSLAM CAMİİ

Düziçi ilçesinin Yarbaşı beldesi civarında Akçakoca köyü sınırları içinde Osmaniye-Düziçi yolu kenarında 4000 metrekarelik bir arsa üzerinde 2014 yılında temeli atılan Cami’nin 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. 600 metre zemin kat, 550 metre Cami içi, 200 metre mahvel olmak üzere toplam 1350 metrekare kapalı alanı bulunan Cami’de aynı anda takriben 1200 cemaat namaz kılabilecek. Çift şerefeli iki minareli olarak planlanan Cami oldukça işlevsel olacak. Zemin katta çok amaçlı toplantı salonunun yanı sıra dernek odası, imam odası, etüt odası ve mutfak yer alacak. Bayan ve erkek tuvaleti, banyo, cenaze yıkamak için gasılhane ve iki adet morg hizmet verecek. Peyzaj mimarisi yapılarak yeşillendirilen bahçe ’ye şadırvanın yanında otopark alanı oluşturulmuş, aynı alan gençler için voleybol ve basketbol sahası olarak kullanılması için düzenlenecek.