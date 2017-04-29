Kadın çiftçilere girişimcilik eğitimleri verildi

Osmaniye'de 'Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor' programı kapsamında 91 genç kadın çiftçiye, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik, sertifikalı, uygulamalı girişimcilik eğitimleri verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, programının genel amacının; tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi. Sağlam, bu amaçla düzenlenen programda Merkez, Hasanbeyli, Bahçe, Düziçi, Kadirli ve Sumbas İlçelerinden 18 - 40 yaş arası 91 genç kadın çiftçinin girişimcilik eğitimi aldığını belirterek, "Farklı ve özgün projeler hazırlamaları için eğitim kapsamında 4 gün ve proje fikri için 1 gün olmak üzere toplam 5 iş günü 4 grup halinde eğitimlerini alan kadın çiftçilerimiz Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı Kapsamında 24 Mayıs 2017 tarihinde projelerini sergileyeceklerdir. Bağımsız beş kişilik Jüri tarafından belirlenerek ilk üçe giren projeler açıklandıktan sonra Proje Pazarı ve Sertifika Dağıtım Töreni sonunda birinci olan projemiz, Bakanlığımızın belirleyeceği bir tarihte 16 ilin yarışacağı Proje Yarışmasında İlimizi temsil edecektir. Ayrıca ilimizde ilk üç dereceye giren çiftçilerimize çeşitli ödüller verilecektir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE