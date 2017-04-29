Korkut Ata Üniversitesi'nde Kutlu Doğum etkinliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde, Genç Fikirler Kulübü, Genç Gönüller Kulübü, Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Kulübü ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Peygambere Sevgi başlıklı program düzendi. Amfideki etkinlik İlahiyat Fakültesi öğrencisi Seyyid Halil Eser’i Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kutlu Doğum Peygambere Sevgi programında açılış konuşmalarını Genç Fikirler Kulübü Başkanı Devrim Kaptı, Sivil Toplum Kuruluşları Divan Başkanı Burak İstanbullu, Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Kulübü Başkanı Duygu Kes ve Genç Gönüller Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı yaptı. İlk konuşmacı Devrim kaptı, şunları söyledi: "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) doğum yıldönümünün tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini diliyorum. Muhabbet eğer içerisinde o varsa değerlidir. Peygamberimizin sünnetinin hayatımızda yol gösteren bir kandil olmasına ve onun bize öğrettiği İslami prensiplerin zerrelerimize kadar hayatımıza aksedecek dünya ve ahret mutluluğumuza vesile olmasını diliyorum." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları Divan Başkanı Burak İstanbullu ise "Ey Müslüman, gece gibi simsiyah gaflet uykusundan uyan ve kendine gel. Kalbindeki iman ateşini yak. Dinine, Peygamberine Rabbine ve müslüman din kardeşlerine sahi çık. Arakan’a Doğu Türkistan’a Bangladeş’e Kuzeye Ortadoğu’ya kısaca tüm Müslümanlara sahip çık. Gönlü kıranın abdesti de namazı da olmaz. Sen Müslüman kardeşlerine sahip çıkmazsan senin imanın da olmaz bekan da olmaz."diye konuştu. Programları düzenlemenin heyecanını her zaman yaşadıklarını ifade eden Genç Gönüller Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı, "Bu programlarda Peygamber Efendimizi anlamalıyız yoksa yarın kardeşlerimiz bizden şikâyetçi olurlar. Bizde kulüp olarak kardeşlerimizi dertleri ile dertleniyoruz." dedi. Konuşmaların ardından sine vizyon gösterimi, semazen gösterisi, ilahi şöleni yapılırken son olarak Üniversite öğrencilerince kurulan mehteran gösterisi OKÜ Amfi’yi dolduranların beğenisine sunuldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE