MHP Osmaniye Merkez İlçenin Yeni Başkanı Turğay Akıncı Oldu

Cebelibereket Kültür Merkezi'ndeki kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Başkanı Fahri Kuyulu, delegeler ve çok sayıda partili katıldı. Bir gün önce adaylığını açıklayan ülkücü camianın yakından tanıdığı işadamı Mehmet Fatih Özdokur'un listesini çekmesiyle kongre tek aday listesiyle gerçekleştirildi. Özdokur'un kongre öncesinde ani bir kararla çekilmesi kamuoyunda şaşkınlık uyandırırken, yapılan seçimler sonunda Avukat Ali Turgay Akıncı başkanlığındaki liste, yeni merkez ilçe yönetimine getirildi.