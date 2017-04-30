Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü 1 yaralı

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 47 yaşındaki Edip Ağırbaş olay yerinde 49 yaşındaki Metin Gedik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 23.00 sularında Osmaniye Gaziantep E90 otoyolunun ikinci kilometresinde meydana geldi. Adana yönünden Bahçe istikametine doğru seyir halinde olan 20 yaşındaki Mustafa Ağırbaş idaresindeki 78 BF 440 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla attıktan sonra orta refüjdeki demir bariyerlere çarpıp daha sonra karşı şeride geçerek durabilen otomobilin sürücüsü Ağırbaş ile yolculardan Metin Gedik ağır yaralandı. Araçtan yola fırlayan Edip Ağırbaş olay yerinde Metin Gedik ise kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde yaşamını kaybetti. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Ağırbaşın tedavisinin sürdüğü hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE