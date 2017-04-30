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Dün 13:48 TSİ- Osmaniye

Ceyhan Dokuztekne köyünde korkunç cinayet:4 ölü

Ceyhan'ın Dokuztekne Köyü'nde evine su çekme meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Kızgın ağabey kardeşlerini ve yengelerini öldürdü.

Edinilen bilgiye göreCeyhan Dokuztekne köyünde 3 katlı evde kardeşleri ile birlikte ikamet eden Yusuf Albayrak, evine su saati taktırmak istedi. Bunun üzerine kardeşleri ve yengeleri ile arasında ağız münakaşası başladı. Ağız kavgasına sinirlenen ağabey Yusuf Albayrak, kardeşi Ahmet Albayrak, Mustafa Albayrak ve yengesi Teslime Albayrak, Gülsüm Albayrak'ı öldürdü.

Olaydan sonra sinir krizi geçiren Yusuf Albayrak, intihar etmek isterken, güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.

Dün 13:48 TSİ - Osmaniye 2005 Okunma

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