Başak Gazetesi
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Bugün 11:48 TSİ- Osmaniye

Oder Öğrenci Topluluğundan Büyük Bahar Buluşması

12 ilde faaliyet gösteren Osmaniyeliler Derneği Öğrenci Topluluğu Sakarya’nın Poyrazlar Gölü Mesire Alanın’da “BÜYÜK BAHAR BULUŞMASINDA’’ bir araya geldi.

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Büyük Bahar Buluşması altında düzenledikleri etkinliğe Ankara , İstanbul , Bursa ,Konya ,Kayseri ,Sivas ODER Öğrenci Toplulukları katıldı.Yaklaşık 100 Osmaniyeli Öğrenci’nin bir araya geldiği Büyük Bahar Buluşması adeta bir şenlik havasında geçti.Yumurta taşıma, halat çekme , bilek güreşi , çuval yarışı gibi geleneksel yarışmalar yapılarak öğrenciler arası kaynaşma sağlandı.Ayrıca uçurtma uçurma, at binme , deniz bisikleti v.b etkinliklerle öğrenciler doyasıya eğlendi.Daha sonrasında Kadirli’den gelen sucuk ikram edilerek sucuk-ekmek ziyafeti çektiler.Çok güzel bir havada geçen şenlikte Osmaniyeli Öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı ve memnuniyetlerini ifade ettiler. ODER Öğrenci Topluluğu Genel Başkanı Mert KUMCU, Ankara Başkanı Zeynep DOĞAN, İstanbul Başkanı Sena ŞİMŞİR, Bursa Başkanı Melih ALİBEKİROĞLU , Kayseri Başkanı Ömer ÖZDEMİR , Konya Başkanı Ahmet KURTBEYOĞLU, Sivas Başkanı Hazal GÖZÜKARA yaptıkları konuşmada 2011 yılından beri Osmaniyeli Öğrencilerin gurbette birlik ve beraberliği için büyük çaba harcadıkları ve bu birlikteliği çeşitli sosyal, kültürel faaliyetler yaparak perçinleştirdiklerinin ifade ettiler.Bu Büyük Bahar Buluşmasının çok güzel geçtiğini ve geleneksel hale getireceklerini söylediler. Ayrıca buluşmada büyük katkıları olan Kadirli Belediye Başkanı Ömer TARHAN’a, Kadirli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Taceddin KABAKTEPE’ye, Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent KÜÇÜK’e, Osmaniyeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Talip ERSOY’a, Öz-Finans İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Özlem SÖYLEYİCİ’ye, Keçiören Belediyesine ve emeği geçen yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek programı sonlandırdılar.

Bugün 11:48 TSİ - Osmaniye 84 Okunma

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