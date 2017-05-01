Başak Gazetesi
13° OSMANİYE
Bugün 12:06 TSİ- Osmaniye

Başkan Eroğlu’ndan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı,

BÜYÜT

"Tüm gayretleriyle çalışan emek veren işçi ve memurlar başta olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığını” ifade etti.

Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ekonomisinde işçi emeğine değinen Başkan Fatih Eroğlu, "Türkiye’nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Emeğini ve alın terini ortaya koyarak üretim yapan emekçi kardeşlerimizin vatanımızın her köşesinde sahip oldukları değerlerde gerek sosyal gerekse ekonomik hayatta çok büyük bir paya sahip olduklarının bilincindeyiz. 1 Mayıs İşçi Bayramı toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle işçinin, emekçinin ve alın terinin bayramı olan, emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı olan 1 Mayıs‘ın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanmasını diliyor tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, İş kazaları sonucu hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. ”dedi.

Bugün 12:06 TSİ - Osmaniye 62 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı mask

Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı

OTSO'da mesleki yeterlilik sınavı yapıldı mask

OTSO'da mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar mask

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar

Osmaniye'de hokey sporcuları destek bekliyor mask

Osmaniye'de hokey sporcuları destek bekliyor
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 570
Ceyhan Dokuztekne köyünde korkunç cinayet:4 ölü mask

Ceyhan Dokuztekne köyünde korkunç cinayet:4 ölü

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü 1 yaralı mask

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü 1 yaralı

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5 gündür haber alınamıyor mask

FLAŞ..FLAŞ..FLAŞ.. Afganistan'daki Osmaniyeli iş adamından 5...

Osmaniye'ye 11 doktor kadrosu tahsis edildi mask

Osmaniye'ye 11 doktor kadrosu tahsis edildi

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar mask

Öğretmeni telefonla 3 bin lira dolandırdılar

MHP Osmaniye Merkez İlçenin Yeni Başkanı Turğay Akıncı Oldu mask

MHP Osmaniye Merkez İlçenin Yeni Başkanı Turğay Akıncı Oldu

MHP Osmaniye Merkez İlçenin Yeni Başkanı Turğay Akıncı Oldu mask

MHP Osmaniye Merkez İlçenin Yeni Başkanı...

Korkut Ata Üniversitesi'nde Kutlu Doğum etkinliği mask

Korkut Ata Üniversitesi'nde Kutlu Doğum etkinliği

Kadın çiftçilere girişimcilik eğitimleri verildi mask

Kadın çiftçilere girişimcilik eğitimleri verildi

Nur’ul İslam Cami’sinde Kutlu Doğum Programı Düzenlenecek mask

Nur’ul İslam Cami’sinde Kutlu Doğum Programı Düzenlenecek

Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı mask

Kredi Yurtlar Kurumunda Değerlendirme toplantısı

Çiftçilere 193 bin 700 adet sebze fidesi dağıtıldı mask

Çiftçilere 193 bin 700 adet sebze fidesi dağıtıldı

OTSO'da mesleki yeterlilik sınavı yapıldı mask

OTSO'da mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 570

YÜKLENİYOR