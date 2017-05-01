Başkan Eroğlu’ndan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

"Tüm gayretleriyle çalışan emek veren işçi ve memurlar başta olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığını” ifade etti.

Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ekonomisinde işçi emeğine değinen Başkan Fatih Eroğlu, "Türkiye’nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Emeğini ve alın terini ortaya koyarak üretim yapan emekçi kardeşlerimizin vatanımızın her köşesinde sahip oldukları değerlerde gerek sosyal gerekse ekonomik hayatta çok büyük bir paya sahip olduklarının bilincindeyiz. 1 Mayıs İşçi Bayramı toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle işçinin, emekçinin ve alın terinin bayramı olan, emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı olan 1 Mayıs‘ın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanmasını diliyor tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, İş kazaları sonucu hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. ”dedi.