Bir kardeş cezaevine, diğer kardeşler mezara gitti

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde öldürülen Teslime Albayrak'ın cenazesi ailesi tarafından memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ne getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. İlk olarak Göçmenler Mahallesi'ndeki baba evine getirilen Teslime Albayrak'ın cenazesi burada helallik alınması sonrasında Karataş Mahallesi Asri Mezarlığına götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Albayrak, gözyaşları arasında toprağa verildi. Diğer cinayet kurbanları Ahmet ve Mustafa Albayrak'ın cenazeleri Dokuztepe Mahallesi'nde, Gülsüm Albayrak'ın cenazesi ise ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, toprağa verildiler. Ceyhan'a bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında, Yusuf Albayraksu aboneliği yüzünden tartıştığı 2 kardeşi ile onların eşlerini öldürüp,yeğeni 9 yaşındaki Yusuf Albayrak'ı da ağır yaraladıktan sonra intihar etmek isterken olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

KARDEŞ KATİLİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin sorusu üzerine "Söylenecek bir şey yok artık olan oldu" diyen katil zanlısı Yusuf Albayrak ise nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HABER:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)