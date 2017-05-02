İşadamlarımız vaad ettikleri primleri teslim ettiler

Osmaniyespor'un şampiyon olarak Türkiye 3, profesyonel lige yükselmesi halinde prim vaad eden işadamlarımızla birlikte bugün Valimiz Kerem Al'ı ziyaret ederek teslim ettik.

Osmaniyespor'a şampiyonluk primi vaad eden, EU Çelik ortağı veOttoman Pasha Residencesahibi Erhan Ektiren, Eser Kuyumculuk Sahibi Eyüp Demirtaş, Yemek Sanayicileri Derneği ve Beyoğlu Yemekçilik Genel Müdürü Adem Küpeli ile birlikte, Valimiz Kerem Al'ı makamında ziyaret ederek, primleri taktim ettik. Osmaniyespor'un geleceğinin de konuşulduğu ziyarette Valimiz Kerem Al, Osmaniyespor'un hedefinin mutlak surette 2. lig olması gerektiğini ifade etti.

Ziyarette Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı'da hazır bulundu.