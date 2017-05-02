Başak Gazetesi
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Dün 17:47 TSİ- Osmaniye

İşadamlarımız vaad ettikleri primleri teslim ettiler

İşadamlarımız Vaad ettikleri şampiyonluk primlerini, Valimiz Kerem Al'a teslim ettik.

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Osmaniyespor'un şampiyon olarak Türkiye 3, profesyonel lige yükselmesi halinde prim vaad eden işadamlarımızla birlikte bugün Valimiz Kerem Al'ı ziyaret ederek teslim ettik.

Osmaniyespor'a şampiyonluk primi vaad eden, EU Çelik ortağı veOttoman Pasha Residencesahibi Erhan Ektiren, Eser Kuyumculuk Sahibi Eyüp Demirtaş, Yemek Sanayicileri Derneği ve Beyoğlu Yemekçilik Genel Müdürü Adem Küpeli ile birlikte, Valimiz Kerem Al'ı makamında ziyaret ederek, primleri taktim ettik. Osmaniyespor'un geleceğinin de konuşulduğu ziyarette Valimiz Kerem Al, Osmaniyespor'un hedefinin mutlak surette 2. lig olması gerektiğini ifade etti.

Ziyarette Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı'da hazır bulundu.

Dün 17:47 TSİ - Osmaniye 662 Okunma

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