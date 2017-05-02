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Dün 17:49 TSİ- Osmaniye

Royalton Otel Osmaniye’ye imaj kazandıracak

Osmaniye yeni bir 5 Yıldızlı otele kavuştu. Hizmete giren Royalton Otel, Osmaniye’ye imaj kazandıracak.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Yönetim ve Üyelerini konuk eden Royalton Otel, basın mensuplarına otelin tanıtımını yaptı. Basın mensuplarına oteli gezdiren Genel Müdür Burak Çubukçuoğlu, “ROYALTON, Türkiye’de hizmet göstermekte olan münferit bir otel yönetim şirketidir. İlk yönetim anlaşmasını Osmaniye’de FB Oil firmasıyla imzalayarak, 15 Nisan 2017’de faaliyete geçti. Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde konumlanan 5 Yıldızlı Otel, 110 oda, 220 yatak, 600 m2 Konferans Salonu, SPA Merkezi ve Restorandan oluşmaktadır. SPA Merkezi’nde; açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, masaj odaları, geleneksel Türk Hamamı, buhar odası, sauna, şok duşları ile saman, tuz ve çamur terapisi hizmetleri sunulmaktadır. Otelin genel müdürlüğünü yurt içi ve yurt dışında zincir otellerde yöneticilik yapmış deneyimli turizmci Burak Çubukçuoğlu üstlendi. Royalton Oteli’nin ilk misafiri Türk Sineması’nın kıymetli oyuncusu Türkan Şoray oldu ve konakladığı süite kendi ismi verildi. Amacımız Osmaniye’ye en iyi şekilde 5 Yıldızlı Otel hizmeti vermek ve bu alanda katkı sağlamaktır” dedi.
İlk etapta otelde hafta sonlarında Brunch hizmeti vereceklerini belirten Çubukçuoğlu, talebe göre Alakart hizmetine geçeceklerini, ayrıca otelin bir diğer özelliğinin de Mini Bar fiyatlarının diğer otellere göre daha makul olacağını kaydetti.
Oteli çok beğendiklerini ifade eden OGC Başkanı İsrafil Avcı, Çubukçuoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
Haber: Ali Celal KAYMAK - OSMANİYE

Dün 17:49 TSİ - Osmaniye 349 Okunma

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