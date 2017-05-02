Belediye Başkanı Kadir Kara’dan 3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajı

Başkan Kara, “Bizim milliyetçiliğimiz düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren bir özelliktedir. Bizim milliyetçiliğimizde doğudan batıya herkesi bir gören bir anlayış vardır. Kimseye kimin nesi olduğunu sormadan bu ülkenin bütün vatandaşlarına aynı muhabbeti duymak Türk Milliyetçiliğinin mihenk taşıdır. Milliyetçilik, aziz milletimizin dünyada hak ettiği yere gelmesi için çalışmak, üretmektir. Milli bekamız ve bağımsızlığımız tartışılmaz koşuldur.

Türk Milliyetçileri her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 3 Mayıs 1944’ün yıl dönümünde, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bu davaya emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı rahmet, minnet hislerimle anıyor; hayatta olanlara sağlık ve esenlik içinde ömürler geçirmelerini diliyorum.” İfadelerini kullandı.