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Dün 18:49 TSİ- Osmaniye

"Genç Hatipler Minberde" Bölge Finali Yapıldı

İmam Hatip Liseleri arası 'Genç Hatipler Minberde' hutbe okuma yarışması il finali Osmaniye'de yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen İmam Hatip Liseleri arası 'Genç Hatipler Minberde' hutbe okuma yarışması il finali Osmaniye'de yapıldı.Merkez Tatbikat Camiinde ki yarışmaya Adana, Aksaray, Hatay, Kayseri, Mersin, Nevşehir, Niğde ve Osmaniye illerinden olmak üzere Anadolu İmam Hatip Liselerinden 10 öğrenci katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu başkanlığındaki seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda; Mersin Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Cumali Uslu birinci, Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Bakhtawar Omer Mohammed ve Aksaray Kanuni Anadolu Lisesi Öğrencisi Muhammet Güvenmez ikinci, Kayseri Melikgazi Kayseri Anadolu Lisesi Öğrencisi Mehmet Duman üçüncü oldu. Yarışma sonunda birinci altın ile ödüllendirildi ve derece alan diğer öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:49 TSİ - Osmaniye 36 Okunma

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