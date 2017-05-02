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Dün 18:50 TSİ- Osmaniye

İlahi sanatçısı Şanaral’ın eseri büyük ilgi gördü

Muharrem Şanaral tarafından Hz. Muhammed’e ithafen yazıp bestelediği ‘Gelsen’ isimli eser büyük ilgi gördü.

Osmaniyeli Radyo - TV programcısı, Sunucu ve Seslendirmen Muharrem Şanaral tarafından Hz. Muhammed’e ithafen yazıp bestelediği ‘Gelsen’ isimli eser büyük ilgi gördü.

Osmaniye Radyo 80 ve ORT programcısı, Sunucu ve Seslendirmen Muharrem Şanaral tarafından Hz. Muhammed’e ithafen yazıp bestelediği ‘Gelsen’ isimli eser büyük ilgi gördü. Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Radyo 80 programcısı olan Şanaral, Umre vazifesini yerine getirmek üzere gittiği Medine’de yazdığı eserine çektiği klip sosyal medya hesabı Facebook’ta 100 bine yakın erişime ulaştı. Klip çalışmalarını Gaziantep’te yapan Şanaral’ın 1 ay önce yayınlanan eseri sosyal paylaşım sitelerinde ve bazı İslami kanallarda büyük ilgi gördü. ‘Gelsen’ isimli eserinin klibini Kutlu Doğum’a özel hazırlamaya çalıştığını belirten Şanaral, eserine gelen olumlu tepkilerden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sözlerini ve bestesini Medine’deyken yazdığını ifade eden Şanaral, “Osmaniye’de 4 yıldır radyo, televizyon programları yapan ve aynı zamanda ilahi ve ezgiler seslendirmek üzere konser ve programlara giden bir kardeşinizim. "Gelsen" isimli eserimin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eserimin bu şeklide ilgi görmesi beni mutlu etti. İnşallah bundan sonra da eserler oluşturmaya devem edeceğim” dedi. Ayrıca, ‘Gelsen’ isimli eser video barındırma web sitesi ona Youtube’de yer alan iki ayrı sayfada da 20 bine yakın izlenme aldı.

Dün 18:50 TSİ - Osmaniye 70 Okunma

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