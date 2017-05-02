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Dün 18:57 TSİ- Osmaniye

Sepetli motosiklet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde,meydana gelen kazada, 1'i ağır 7 yaralı.

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sepetli motosiklet şarampole devrildi, kazada 1'i ağır 7 çocuk yaralandı. Kaza Çerçioğlu Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.E. idaresindeki plakasız ve ruhsatsız sepetli motosiklet hareket halindeyken aşırı yükten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü M.E. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.A. (15), H.D. (16), M.C.E. (11), M.E.E. (16), M.E. (14) ve A.Ö. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ö.'nün durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, tescil kaydı bulunmayan motosikleti trafikten men ederek, otoparka götürülmek üzere yediemin görevlilerine teslim etti.

Dün 18:57 TSİ - Osmaniye 595 Okunma

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