Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği piknikte buluştu

Önder Osmaniye İmam Hatipliler İl Başkanlığı; Genç Önder Osmaniye İmam Hatipliler Başkanlığı, Öncü Spor Kulübü; Yiğit Osmaniye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Derneği, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ortaklaşa Kırmıtlı Kuş Cenneti’nde "eğlenerek hayatı paylaşmak" temalı piknik düzenledi.

Osmaniye Merkez'de bulunan 11 İmam Hatip Okullarından öğrenci ve öğretmen temsilcilerimizin, genel kurul üyelerimizin, proje hafızlık İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Bestami Aksu Kur'an Kursu öğrencilerimizin, Gençlik Merkezi Kulüp Üyelerinin, Korkutata Üniversitesi Öğrencilerinin ve ailelerin katılımı ile "Eğlenerek Hayatı Paylaşmak "temalı piknik düzenledi.

Ozan Maranlı' nın sazıyla, sözüyle, Adem Karaburç'un marş ve ezgileriyle coşan konuklar, piknik faaliyetinin ardından; ip çekme, çuval yarışı, uçurtma uçurma, yumurta taşıma, sandalye kapma, grup oyunu, voleybol, futbol gibi bir çok oyunlarla stres attı.

Önder Osmaniye İmam Hatipliler İl Başkanı Ömer Bahçeci; "Sanal alemin insanlarımızı adeta bir kutunun içine hapsettiği fikri genelimizde mevcut. Farkındalık oluşturmak adına "Eğlenerek Hayatı Paylaşmak " temalı bu pikniği düzenlemiş olduk. Katkı sağlayan Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul Üyeleri, Önder Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Yılmaz, Öncü Spor Kulübü; Yiğit Osmaniye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Derneği üyeleri, Üniversite Öğrencilerimiz, Gençlik Merkezi Müdürlüğü 'dür. Tüm emek sarfeden Önderlere, Öncülere, Gençlik Merkezi Müdürlüğüne sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. " dedi.

Genç Önder Osmaniye Başkanı Hakkı Yılmaz 'da; " Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için sosyal, kültürel, sportif faaliyet yapmaya devam edeceğiz.İmam Hatipli olmak bir ayrıcalıktır bu güzel etkinliğimize katılanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum dedi.

Öğrencilerin yapmış olduğu dua ile "Eğlenerek Hayatı Paylaşmak " temalı piknik tamamlandı.