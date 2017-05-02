Başak Gazetesi
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Dün 19:01 TSİ- Osmaniye

Çocuklar Bahar Şenliği'nde eğlendi ve yarıştı

Osmaniye Merkez Vatan Mahallesi sakinleri, bu yıl 5'incisi düzenlenen Bahar Şenliği'nde eğlendi.

Özellikle çocuklar çeşitli etkinliklerle, hem yarıştı hem de eğlenceli vakit geçirdiler. Mahalle Muhtarı Baki Bayram, amaçlarının hem bahar mevsimini karşılamak hem de mahalle sakinlerinin güzel bir gün yaşamasını sağlamak olduğunu belirtti. bayram, "Şenliğimize katılan tüm dostlarımıza, mahalle sakinlerimize ve sponsor olarak şenliğimize destek verenlere şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum." dedi.Bahar Şenliği kapsamında davetlilere sıkma, kavurma ve ayran ikramı yapıldı. Ayrıca çocuklar arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Şenlik kapsamında Karagöz-Hacivat gösterisi de çocuklar tarafından büyük ilgi ve beğeni gördü. Bu arada Osmaniye Şairler Yazarlar ve Ozanlar Derneği Başkanı Mustafa Bardak ve üyeleri de etkinliğe renk kattı. Ozan Maranlı İbrahim Karacülle sazı ve türküleri ile şairler de şiirleri ile davetlilere güzel bir an yaşattı. Şenliğe Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, Osmaniye Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener, Valilik Özel Kalem Müdürü Gülşen Kaymak, mahalle sakinleri ve OŞYAD mensupları katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:01 TSİ - Osmaniye 37 Okunma

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