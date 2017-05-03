Başkan Eroğlu 3 Mayıs Milliyetçilik Günü Mesajı Yayınladı

Milliyetçilik Günü’nün önemine vurgu yaparak, "Hem Milliyetçilikte ilk hareket, hem de Cumhuriyet tarihinde ilk sivil yürüyüş olan ’3 Mayıs 1944 Ankara Nümayişi’ ve aynı isimle anılan ’Milliyetçilik -Turancılık Davası’dır. 3 Mayıs hareketi bir matem veya bir bayram günü değil, Milliyetçilerin dostla düşmanı ayırt ettiği tarihtir. Bu yüzden Milliyetçiler için asla bir son değil, tam aksine bir başlangıçtır" ifadelerini kullanan Başkan Fatih Eroğlu sözlerine şu şekilde devam etti.

“Bundan 73 yıl önce Türk’e düşmanlığın tavan yaptığı bir dönemde, Türk Milliyetçileri yok edilmeye ve sindirilmeye çalışılmıştı.Bir tarafta Moskova’nın gayrimeşru çocukları diğer tarafta dönemin basiretsiz yöneticileri cebir ve şiddetle Türk Milliyetçiliğini yok etmeye çaba sarf ediyorlardı.Sultan Alparslan’ın 1071’deki kutlu zaferi ile Türklerin yurdu haline gelen Anadolu’da, Türk Milleti hiçbir zaman bu kadar aşağılanmamış, böylesine yok sayılmamıştı.İşte bu elzem hadiseler karşısında susmayan, hak bildiğini zalimlere ve Türklük Düşmanlarına karşı haykıran Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ ve beraber yargılandığı Hüseyin Nihal ATSIZ Hocamızda dahil 22 kişinin; zulüm ve zindan tehditlerine karşı göstermiş oldukları dik duruş Türk Milleti’nin tarihi serüveninde çok önemli bir kırılma noktası olmuştur.

Onların cansiperane büyüttükleri bu muazzam manevi miras etrafında Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki bugün milyonlarca Türk Milliyetçisinin kalbi çarpmaktadır.Yüce Türk Milleti’nin genç evlatları olarak başta Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ ve Hüseyin Nihal ATSIZ olmak üzere tüm Türk Büyüklerini ve şehitlerini saygıyla ve rahmetle anıyoruz.Onları, o büyük fikir adamlarının efsanevi mücadelelerini ve önümüze ışık olan ideallerini yaşayacağız ve gelecek nesillere var gücümüzle aktaracağız. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 3 Mayıs Milliyetçiler Günümüz kutlu olsun. Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin ”diye sözlerine son verdi.