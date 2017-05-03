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Dün 18:19 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi’nden Çanakkale Gezisi

Osmaniye Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale gezileri devam ediyor.

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Daha önce Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi üyeleri, MHPKadın Kolları, Mahalle Muhtarları ve aileleri Çanakkale gezisine gönderilmişti. Geçtiğimiz akşam ise Osmaniye Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle değişik okullardan toplam 180 lise öğrencisi Çanakkale’ye yolcu edildi. Uğurlama törenine Belediye Başkanı Kadir Kara, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı şanlı tarihimizin yazıldığı yerdir Çanakkale diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Sizin sadece ülkemizin bir toprağını görmek adına bir yerlere seyahat etmenizi değil, ecdadımızın bu ülkeyi vatan yapmak uğruna ne çileler çektiğini, ne şahadet şerbetleri içtiğini bizzat kendiniz görerek bilerek yaşamanız hissetmeniz ve bu duygularla geleceğe bu ülkenin yönetimine talip olmanız için sizlere Osmaniye Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi olarak bu desteği veriyoruz.”ifadelerini kullandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik; “Osmaniye Belediye Başkanımız Kadir Kara’nın teklifi üzerine protokol imzaladık. Liselerde okuyan çocuklarımızın Çanakkale’yi gezmesindekiamacımız çocuklarımıza üzerinde yaşadığımız vatanın nasıl bırakıldığı, ecdadımızın neler yaşadığı bu bağımsız milli devleti bize bırakmak için hangi bedelleri ödediğini siz çocuklarımıza bizzat yerinde göstererek o bilinci oluşturmak ve sizlerin daha sonraki nesillere bu bilgileri aktarmanızı sağlamak istiyoruz. Bu projeden dolayı Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya teşekkür ediyor hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum.”dedi.

Çanakkale gezisineuğurlanan öğrenciler belediyenin bu hizmetinden dolayı teşekkür ederek şanlı tarihimizin yazıldığı Çanakkale’yi görecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirttiler.

Dün 18:19 TSİ - Osmaniye 124 Okunma

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