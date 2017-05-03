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Dün 18:21 TSİ- Osmaniye

Tenis gözlemci hakemlik kursu sona erdi

Osmaniye'de düzenlenen Tenis Gözlemci ve Çizgi Hakemlik Kursu'nun ilki tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programı kapsamında Osmaniye'de düzenlenen Tenis Gözlemci ve Çizgi Hakemlik Kursu'nun ilki tamamlandı. Osmaniye Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz,basarının anahtarı olan tesisleşme konusunda son yıllarda büyük atılım gerçeklesen, il merkezinde ve ilçelerde çok sayıda tenis kortu yapılarak hizmete girdiğini belirterek, açılan hakemlik kursları ile yeni hakemlerin tenis camiasına katılmasının, Osmaniye'de tenis sporunun yaygınlaşması ve genç sporcuların yetişerek ülke sporuna kazandırılması yolunda öneminin büyük olduğunu söyledi. Gözlemci Hakemlik Kursu'nun Mersin Bölgesi Başhakemi Ferdat Şara eğitmenliğinde ve 18 kursiyerin katilimi ile Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi belirten Deniz, yeni gözlemci hakemlere başarılar diledi. Oktay Deniz, ayrıca 13-14 mayıs'ta Çizgi Hakemliği kursu açılacağını sözlerine ekledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:21 TSİ - Osmaniye 33 Okunma

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