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Dün 18:24 TSİ- Osmaniye

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi tamamlandı

Osmaniye'de sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan anne sütünün teşviki ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı.

Osmaniye İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan anne sütünün teşviki ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı. İl Müdürü Dr. Hayri Sarı, Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerin, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi koordinasyonunda sağlık çalışanlarına yönelik verildiğini belirtti.Dr. Sarı, "Emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ve hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi amacıyla 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları' Programı kapsamında tüm Türkiye'de gebelik döneminden başlanarak annelere "İlk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeğini emzirmesi" öğütlenmektedir." dedi. Hayri Sarı, emzirme danışmanlığı eğitimi almamış Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına, Kamu ve Özel Hastanelerde çalışmakta olan sağlık personelleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde hizmet vermekte olan personellere Dr. Musa Çıtırık, Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi (ÇEKÜS) Birimi eğitimcileri tarafından 20 saat süren emzirme danışmanlığı eğitimi verildiğini belirterek, anne sütü eğitimlerinin tamamlandığını söyledi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan sağlık personellerine sertifikaları verildi.

Dün 18:24 TSİ - Osmaniye 34 Okunma

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