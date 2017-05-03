Koruyucu aile eğitimleri sürüyor

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Koruyucu Aile, Aile İçi İletişim, Madde Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığı" konulu eğitimler sürüyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğü Eğitim Birimi Personellerince Aile Eğitim Programı (AEP) Kapsamında Faslı Gül Kuran Kursunda eğitim verildi. Sosyolog Kübra Akkaş, Koruyucu Aile konulu eğitimde, "Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesinin en iyi yolu; öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında sıcak aile ortamından mahrum kalmadan topluma kaynaşmalarıdır. Koruyucu aile tanıtım eğitimimiz dâhilinde; koruyucu ailelik nedir, kimler koruyucu aile olabilir, koruyucu aile olmanın öz ailesi tarafından sahiplenilmeyen çocuklar için ne kadar önemli olduğu, Ailede huzur ve mutluluk içerisinde sağlam, güçlü, işlevsel, uyumlu bir birlikteliğinin sağlanabilmesi ve sorun çözmede bireylere farklı bakış açılarının kazandırılması ve bunların hayata geçirilmesi için aile bireyleriyle gerekli bilgi paylaşımı yapılmıştır." dedi.Sosyolog Sultan Canöz ise Teknoloji Bağımlılığı konulu eğitiminde, "Ailelere eğitim verilmesindeki temel amaç her türlü bağımlılıkla mücadelede ailenin önemine ve ailelerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekmektir. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı ve günlük yaşantımıza kaçınılmaz olarak nüfuz eden teknolojik ürünlerin hem insanlara sayısız faydaları var hem de yeni problemleri beraberinde getiriyor. Kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması çok ciddi zararlara sebep olabilir. Ailede çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin uzun saatler meşgul olduğu cep telefonu, tablet, televizyon, elektronik oyunlar çağımızın kaçınılmaz zorunlulukları gibi gözükse de yarattığı bağımlılıkla birlikte birçok sorunu beraberinde getiriyor." dedi. Canöz konuşmasına şöyle devam etti: "Bağımlılık deyince birçok insanın aklına alkol ya da madde bağımlılığı geliyor. Ama aslında bağımlılık davranışsal bağımlılıkta olabiliyor. Yani internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, cinsel bağımlılıkları gibi birçok bağımlılık var aslında. Bağımlılık aslında insanın kendine zarar verdiği halde bırakmak istemesine rağmen bir takım davranışlardan kendisini alamaması. Bunu yapmadan önce bir heyecan, absürt sonra yaptığında bazen suçluluk, suçluluk olmayabilir tabi bir süre sonrada eğer bu maddeyse tolerans gösterebiliyor."Eğitim programı, eğitime katılan mahalle sakinleri ile karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE