Şairler, tarihi ve turistik yerleri gezdi

Osmaniye'de bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen "Ekmek Ödüllü Şiir yarışması" ödül dağıtım töreni sonrasında, katılımcılar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) tarafından organize edilen programın ikinci gününde Türkiye'nin değişik illerinden gelen şairler, sabahın erken saatlerinde minibüsle gezi turuna başladı.Önce Karaçay vadisindeki Belediye mesire alanı ve piknik yerini gezdi. Katılımcılara Osmaniye yerfıstığı dağıtan OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, mesire alanı ve buradaki su göledi ile ilgili bilgilendirme yaptı. İkinci durak ise Fakıuşağı Mahallesi’ndeki Karaçay rekreasyon alanı oldu. Karaçay dere yatağı üzerindeki asma köprü üzerinde hatıra fotoğrafları çekildi, ardından piknik alanında şiirler okunup, türküler söylendi. Buradan hareket edilerek Toprakkale ilçesindeki Toprakkale Kalesi'ne gelindi. Kale içi ve çevresini gezen şairler, şiirler okudu, Ozan Maranlı bağlaması ile türküler söylendi, halaylar çekildi. Toprakkale’de öğle yemeğinin yenilmesinin ardından Osmaniye’nin Merkez Hemite eski adıyla Gökçedam Köyüne hareket edildi. Yazar Yaşar Kemal Parkı ve Yaşar Kemal Kültür evi gezildi, Park içerisindeki 'İnce Memed' anıtı önünde fotoğraf çekildikten sonra, “Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği (YAŞAD) Derneği ziyaret edildi. Dernek Başkanı Mehmet Özer, Yazar Yaşar Kemal Kültürevi’nin oluşturulması, parkın açılması ve Yaşar Kemal hakkında bilgilendirme yaptı. Hemite Köyünden sonraki gezi yeri Yeniköy Kuş Cenneti oldu.

Katılımcılar akşam saatlerinde kent merkezine döndükten sonra il dışından gelen konukların uğurlaması ile etkinlik sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE