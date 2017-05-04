Başak Gazetesi
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Dün 12:48 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde 995 kişi göz altına alındı bunlardan 108'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İlimizde Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (995) kişi yakalanmış, bunlardan (108) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (12 Adet) Tabanca, (10 Adet) Av Tüfeği, (3 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (8 Adet) Bıçak, (88,65 Gram) Eroin Maddesi, (27 Kilo 837,80 Gram) Kubar Esrar Maddesi, (17,84 Gram) Metamfetamin Maddesi, (60 Adet) Extacy Hap, (9072 Paket) Kaçak Sigara, (2 Adet) Sahte Plaka, (1 Adet) Sahte Sözleşme Belgesi, (1) Adet) Sahte Çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

Dün 12:48 TSİ - Osmaniye 665 Okunma

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