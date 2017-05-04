Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazı açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"İlimizde Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (995) kişi yakalanmış, bunlardan (108) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (12 Adet) Tabanca, (10 Adet) Av Tüfeği, (3 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (8 Adet) Bıçak, (88,65 Gram) Eroin Maddesi, (27 Kilo 837,80 Gram) Kubar Esrar Maddesi, (17,84 Gram) Metamfetamin Maddesi, (60 Adet) Extacy Hap, (9072 Paket) Kaçak Sigara, (2 Adet) Sahte Plaka, (1 Adet) Sahte Sözleşme Belgesi, (1) Adet) Sahte Çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."
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