Erzin Turunçlu 3.8'le sallandı

Saat 10.15'te meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremin şiddeti Osmaniye'de de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, merkez üssü Erzin İlçesi Turunçlu Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğündeki deprem, 8 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 10.15 meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, Osmaniye'den de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

Haber: İbrahim EMÜL - OSMANİYE